Estudantes e professores gregos visitaram Santarém em projecto Erasmus

Uma comitiva de 26 alunos e três professores gregos esteve em Santarém entre os dias 8 e 11 de Novembro para participar no projecto Erasmus+ “Be Young Be Entrepreneur”, que decorreu no ISLA Santarém. O grupo grego e os alunos e professores portugueses que também estiveram envolvidos na iniciativa foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santarém pelo vice-presidente do município, João Leite, que deu as boas-vindas aos participantes e os desafiou a conhecerem os monumentos e a gastronomia locais.