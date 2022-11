Junta de Alverca e Sobralinho entrega materiais escolares a alunos carenciados

Onda solidária promovida pela junta de freguesia angariou centenas de materiais escolares.

A população de Alverca do Ribatejo e Sobralinho respondeu em força ao desafio lançado pela junta de freguesia para apoiar as crianças e jovens de famílias carenciadas e com isso o projecto Mochila Cheia angariou centenas de materiais para dar a quem mais precisa. Um balanço bastante positivo que faz com que o executivo da junta confirme a O MIRANTE que a campanha será para continuar em 2023 talvez noutros moldes de forma a abrir-se o leque de parcerias, para que possam ser apoiados ainda mais crianças e jovens.

Com o esforço colectivo conseguiram-se reunir este ano 388 dossiês, 26 mochilas, 108 pastas, 40 blocos de folhas e centenas de canetas, lápis de carvão e de cor, entre outros artigos. O MIRANTE acompanhou a entrega de uma parte dos materiais no Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, onde oito dezenas de alunos do 1º ciclo vão beneficiar desta ajuda.

Para o presidente da junta, Cláudio Lotra, o projecto demonstra a generosidade da comunidade e para Carlos Reis, director do agrupamento de escolas, é uma excelente parceria entre a comunidade escolar e as entidades oficiais. “Fizemos uma recolha de materiais onde pedíamos a toda a gente das freguesias que contribuísse com materiais escolares para ajudarmos as crianças que não têm tantas condições de os comprar. Graças à generosidade dos habitantes das nossas freguesias conseguimos uma boa quantidade de doações”, explica o autarca.

Num agrupamento de escolas com mais de 900 alunos o director explica que estão sempre atentos aos alunos e aos apoios sociais que possam precisar. “Não posso afirmar se aumentou ou diminuiu o número de crianças que precisam de apoios sociais, mas posso dizer que o número de alunos nessas situações acompanha as mudanças que vão acontecendo no país”, conta Carlos Reis a O MIRANTE.

Joana Simões, vogal do executivo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, faz um balanço positivo da recolha que decorreu durante o mês de Setembro e não deixa de saudar toda a comunidade da união de freguesias pela sua generosidade.

Os materiais angariados estão a ser divididos e serão também entregues em algumas instituições, como o Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho e a União Desportiva e Cultural da Aldeia do Sobralinho (UDCAS).