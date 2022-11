Município pondera recorrer ao tribunal por causa dos danos no Centro Cultural do Cartaxo

Foi há sete meses mas até à data a Câmara do Cartaxo ainda não chegou a acordo com as seguradoras quanto à cobertura dos prejuízos. O caso pode passar para a esfera da justiça.

A Câmara do Cartaxo pondera avançar para a via judicial se não conseguir chegar a acordo com as seguradoras no caso dos danos causados por uma inundação no Centro Cultural do Cartaxo. A garantia foi dada pelo presidente do município, o social-democrata João Heitor, em sessão camarária. O objectivo continua ser abrir o espaço em Dezembro deste ano mas o autarca admite que “provavelmente” não haverá condições. João Heitor referiu também que os equipamentos que se deterioraram custam mais de 300 mil euros e o município não tem capacidade financeira para investir em equipamento semelhante.

Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou, em Abril deste ano uma falha no sistema de segurança contra incêndios fez disparar os dispositivos de aspersão de água, o que provocou uma inundação que destruiu todos os equipamentos do Centro Cultural do Cartaxo. A situação ocorreu na noite de 13 de Abril. Uma falha na electricidade poderá ter estado na origem do problema.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, disse, na altura, a O MIRANTE que os prejuízos são avultados e que há uma “perda total” de quase tudo, como luzes, colunas de som e aparelhagem. “É muito triste constatar que o Centro Cultural do Cartaxo está inutilizado e não sabemos por quanto tempo. Com tantos problemas que temos tido para resolver é desolador agora acontecer esta situação”, lamentou. O autarca afirmou que os seguros já foram accionados .

O Centro Cultural do Cartaxo foi inaugurado a 10 de Junho de 2005, situando-se no centro da cidade. O edifício sempre se assumiu como a casa da cultura de todos e para todos. É composto por duas salas de espectáculos que permitiam a exibição de cinema e a apresentação de todo o tipo de espectáculos.