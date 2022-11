Novo parque de estacionamento público em Alcanhões

A Junta de Freguesia de Alcanhões criou um parque de estacionamento público e gratuito no centro da vila, depois de ter procedido a demolições e à limpeza de um terreno para esse efeito. A empreitada conta com um apoio financeiro da Câmara de Santarém no valor de 10.557 euros mais IVA, aprovado na última reunião do executivo municipal.