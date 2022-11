Projecto do serviço de Cardiologia do Hospital de Santarém financiado pela Ordem dos Enfermeiros

O projecto “Bem Comunicar para Melhor Cuidar - Serviço de Cardiologia do HDS”, proposto pelos enfermeiros do serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém, é um dos cinco projectos vencedores do Orçamento Participativo 2022 da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros.

O projeto, que se pretende que esteja implementado até ao final do primeiro semestre de 2023, tem como objectivo optimizar a transmissão da informação na passagem de turno, baseada na técnica de ISBAR, com recurso à tecnologia.

Para Carlos André, enfermeiro responsável, “o projecto é uma mais-valia para o serviço de Cardiologia e o facto de o mesmo ter sido contemplado com financiamento é o reconhecimento do empenho dos enfermeiros na procura da melhoria contínua dos cuidados de enfermagem à pessoa com doença cardíaca”, afirma, acrescentando que “no contexto dos serviços de saúde, a comunicação eficaz e eficiente é um dos principais pilares para a promoção de cuidados seguros”.