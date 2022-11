Vandalismo em Tomar é prática recorrente

Equipamentos públicos têm sido vandalizados de forma recorrente no concelho de Tomar. O último foi um parque infantil situado no centro da cidade. Autarcas não esconderam a revolta na última reunião de executivo.

Há vários meses que equipamentos públicos têm sido vandalizados no centro da cidade de Tomar. O último caso foi no parque infantil conhecido como “Traquinas do Nabão”, situado junto ao rio que atravessa a cidade, cujo episódio terá provocado estragos superiores a 10 mil euros, segundo anunciou Hugo Cristóvão, em reunião de executivo. O vice-presidente da câmara municipal sublinhou que as práticas se estendem também às árvores, com várias delas a terem sido vandalizadas nos últimos tempos.