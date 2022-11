Vão começar as acções de formação de internet gratuitas em Asseiceira

A acção de formação gratuita “Iniciação à internet para adultos” acontece no Centro Cultural de Asseiceira, no concelho de Tomar, de 21 de Novembro a 19 de Janeiro. É mais uma acção no âmbito do projeto CIA – Cidadania Informada e Activa, que tem como objectivo dar formação aos habitantes do Médio Tejo para utilizarem da melhor forma os meios tecnológicos ao seu dispor, nomeadamente a internet.

As acções têm uma duração de 10 horas para cada utente, nos dias que lhe sejam mais convenientes dentro dos indicados. Não são apenas acções para quem não tem nenhuma experiência com a internet, mas para todos aqueles que, mesmo usando redes sociais ou outros meios, não conhecem o suficiente para uma utilização segura e que tire partida das múltiplas opções disponíveis úteis e necessárias no dia a dia.