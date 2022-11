Freixo tem cerca de 30 metros de altura e dois metros de perímetro e foi trazido por marinheiros do Japão no século XVI.

Freixo do Sardoal que veio do Japão concorre a Árvore do Ano

Um dos freixos do Convento de Santa Maria da Caridade, no Sardoal, é candidato a Árvore Europeia de 2023, depois de a Câmara do Sardoal ter formalizado a inscrição junto da União da Floresta Mediterrânica no dia 16 de Novembro.

A árvore apresentada a concurso tem cerca de 30 metros de altura e dois metros de perímetro e faz parte de uma série de árvores trazidas de Nagasaki, Japão, no século XVI, por marinheiros do Sardoal integrados na equipagem de Vasco da Gama na viagem da Companhia das Índias.

Os resultados da primeira fase do concurso serão conhecidos a 27 de Novembro, enquanto o vencedor será anunciado a 6 de Janeiro.