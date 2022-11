Festival de Órgão de Santarém com muita música e outras artes

Quarta edição do FÓS prossegue este domingo em Santarém e continua no próximo fim-de-semana, com um programa diversificado.

A 4.ª edição do Festival de Órgão de Santarém (FÓS) começou no sábado, 19 de Novembro, com a iniciativa ‘Free Organ Day´. Durante a manhã e tarde, alunos e professores de órgão do Conservatório de Música de Santarém deram pequenos concertos em seis igrejas do centro histórico da cidade onde existem órgãos.

Na noite de sábado decorreu o `Concerto Liberdade´, na Catedral de Santarém, que assinalou o nascimento do maestro e compositor scalabitano, Joaquim Luiz Gomes (1914-2009), que contou com a presença do filho do maestro, António de Pinho Luiz Gomes. Um espectáculo em que órgão histórico foi associado a outras artes, com um concerto para dois órgãos e electrónica, com os organistas Ricardo Toste e Sílvio Vicente, e três curtas-metragens do cineasta Virgílio Torres.

Para este domingo, 20 de Novembro, há conversas didácticas com o organista Ricardo Toste, com as próximas marcadas para as 15h00 na Igreja de Santa Maria da Alcáçova e para 16h00 na Igreja de S. Nicolau. Para as 18h00 está agendado um concerto de órgão mais coro na Igreja de Nossa Senhora da Piedade.

Até 27 de Novembro há outros destaques, como a actuação do conceituado organista alemão Jurgen Essl, no dia 25 de Novembro, pelas 21h30, na Igreja de Marvila, acompanhado por um elenco de estátuas vivas do colectivo Quideia que vai representar as quatro estações. Igualmente fora da caixa é o Recital Gourmet – Petiscos de Organista, um jantar degustativo com Ricardo Toste no órgão, o chef João Correia na cozinha e a soprano Eva Braga Simões no canto. É no sábado, 26 de Novembro, a partir das 20h00, no refeitório da Sé Catedral e no Coro Alto.

Outro ponto alto será o encerramento do programa, no dia 27 de Novembro, pelas 16h00, na Igreja da Misericórdia, com o Concerto Histórico que junta o organista espanhol Andrés Cea Galán ao grupo coral Cupertinos. O Festival de Órgão de Santarém 2022 é organizado pelo Município de Santarém em parceria com a Diocese de Santarém e a Misericórdia de Santarém