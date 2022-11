Tribunal confirma promiscuidade de Rui Barreiro

O ex-presidente da Câmara de Santarém, tentou livrar-se do castigo, mas o Tribunal Administrativo veio agora confirmar a decisão do ministério.

Rui Barreiro, ex-secretário de Estado das Florestas num Governo de José Sócrates e antigo presidente da Câmara de Santarém, foi derrotado na tentativa de se livrar de um castigo do Ministério da Agricultura, onde é quadro superior, por negócios incompatíveis com as suas funções públicas. O Tribunal Administrativo de Leiria confirmou a decisão do ministério de o suspender de funções de inspector por ter andado a fazer candidaturas de obtenção de subsídios para agricultores que eram decididas por colegas seus. O político socialista, que mesmo estando debaixo de fogo foi vogal da empresa pública ForestGal, recorreu da decisão para o Tribunal Central Administrativo Sul.

A decisão do Tribunal Administrativo de Leiria demorou cerca de oito anos depois de o político ter interposto a acção por não concordar com a decisão do processo disciplinar do ministério, que data de 2014. O antigo autarca e governante tem beneficiado da lentidão dos tribunais administrativos e vai mantendo-se em funções sendo ao mesmo tempo dono da Afonso, Barreiro e Melo – Avaliações e Consultoria, Lda que passou a ser dominada pela sua família, depois do afastamento dos outros sócios, e que inclusivamente tem a sede na sua residência na Vila Mocho, na periferia de Santarém.

O processo disciplinar a Rui Barreiro foi levantado quando a ministra da Agricultura, Assunção Cristas, do Governo PSD/CDS liderado por Passos Coelho, deu pela situação após ter recebido queixas. Depois de deixar de ser secretário de Estado a empresa chegou a ter como sócio Rui Moreira, que tinha sido Director Regional de Agricultura e Pescas do Centro na altura em que Barreiro estava no Governo.

No ano de 2012 a empresa de Rui Barreiro fez várias candidaturas de jovens agricultores da zona Oeste ao programa Proder - Programa de Desenvolvimento Rural, no valor de centenas de milhares de euros, cujos projectos foram apoiados depois de avaliados pelos serviços do ministério onde é quadro superior. O instrutor do processo disciplinar concluiu que o político socialista desenvolveu actividades alegadamente incompatíveis com as funções públicas.

Rui Barreiro, licenciado em Engenharia Zootécnica, tem conseguido introduzir-se em alguns cargos públicos, mas não conseguiu ser presidente da Câmara de Santarém por mais de um mandato tendo perdido as eleições em 2005 e tendo-se sujeitado a novo enxovalho em 2017 com a maioria absoluta do PSD.

A vida de Rui Barreiro nos últimos 25 anos tem oscilado entre os negócios privados e os cargos públicos tendo no currículo uma boa colecção de tachos como diz a voz popular. Foi adjunto do Governador Civil de Santarém, secretário de Estado, director Regional de Agricultura do Alentejo, gestor do programa RURIS e vogal da ForestGal, mas não colecciona factos muito relevantes dos sítios por onde passou.

O político socialista protagonizou episódios que entraram no anedotário da época em que foi secretário de Estado como a da portaria que permitia a caça ao melro após 20 anos de proibição. A situação foi tão caricata que Rui Barreiro conseguiu o “feito” de ser contestado por ambientalistas e por caçadores que seriam os beneficiários da medida.