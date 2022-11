VFX volta a receber selo de qualidade pela gestão de resíduos urbanos

O município de Vila Franca de Xira voltou a ser premiado com o selo de qualidade do serviço de gestão de resíduos urbanos, distinção atribuída pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Marina Tiago, vice-presidente do município e responsável pelo pelouro de ambiente e espaço público, recebeu o prémio na cerimónia de encerramento do 16º Fórum Nacional de Resíduos que teve lugar a 18 de Novembro em Lisboa. A iniciativa da ERSAR identifica e distingue casos portugueses de referência relativos à prestação dos serviços de gestão de resíduos urbanos tendo em conta a avaliação de parâmetros como a reciclagem de resíduos de recolha selectiva e cobertura de gastos.