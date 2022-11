Fibra óptica vai chegar a mais 1.300 casas do concelho de Azambuja

Rede vai chegar a algumas das localidades do alto concelho até ao final do segundo trimestre de 2023. Alargamento resulta de uma parceria entre o município e a Dstelecom.

A cobertura de rede de fibra óptica vai ter um alargamento significativo no concelho de Azambuja no âmbito de uma parceria entre a Câmara de Azambuja e a empresa Dstelecom que vai fazer com que várias localidades do Alto Concelho passem a ter melhor acesso à Internet, comunicações de voz e televisão.

Estima-se que a medida vá abranger 3.100 habitações, instituições e empresas nas localidades de Alcoentre, Casais das Boiças, Quebradas, Tagarro, Manique do Intendente, Póvoa de Manique e Arrifana, e que o projecto de instalação fique concluído até ao final do segundo trimestre de 2023.

O acordo estabelecido entre as duas partes resulta de uma cedência de uma parcela de terreno, localizado em Alcoentre, à Dstelecom pelo prazo de 20 anos que tem como contrapartida uma compensação de 7.200 euros à autarquia e a instalação da interligação de fibra óptica num conjunto de edifícios públicos e colectivos nas localidades do Alto Concelho. Assim que a rede esteja construída, avança o município em comunicado, as instituições e os habitantes domésticos beneficiados "poderão escolher e contratar o operador que mais lhes convier".

Na mesma nota a autarquia liderada por Silvino Lúcio refere que esta parceria com a Dstelecom, empresa que leva "serviços e soluções de conectividade a zonas de baixa densidade populacional" é encarada como "um contributo relevante para aumentar a coesão em todo o concelho, nomeadamente, levando às populações mais afastadas o acesso a este tipo de serviços com a qualidade exigível nos nossos dias".