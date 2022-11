Mais de mil pessoas com diabetes são seguidas no Hospital de Santarém

No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que se comemorou a 14 de Novembro, realizou-se no Hospital Distrital de Santarém (HDS) um rastreio à doença. A iniciativa, que decorreu ao longo do dia no hall de entrada do hospital, contou com a colaboração dos alunos da Escola Superior de Saúde de Santarém.

O HDS disponibiliza duas consultas de diabetes. Na consulta direccionada para a população adulta, foram seguidos, em 2021, cerca de 1.300 doentes. Esta consulta é dinamizada pela equipa do Núcleo de Diabetes, que é actualmente constituída por seis assistentes hospitalares e dois enfermeiros, dois nutricionistas e uma podologista.

Na consulta de Diabetes Pediátrica, criada em 2012, foram acompanhadas mais de 120 crianças/adolescentes na última década. Em 2021 foram seguidas cerca de 50 crianças/adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. A consulta, da responsabilidade do Grupo da Diabetes Pediátrica, tem como objectivo fazer um acompanhamento de proximidade e tem uma incidência anual de cerca de seis crianças/adolescentes. O Grupo da Diabetes Pediátrica é constituído por uma equipa multidisciplinar de pediatras, enfermeiras especialistas, nutricionista, psicólogas e técnica superior de educação e visa uniformizar as intervenções, elaborar normas de procedimento, promover várias iniciativas e realizar acções de formação para profissionais de saúde e corpo docente e não docente das escolas.