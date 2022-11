Azambuja quer proibição de circulação de pesados em Casais de Baixo e Casais dos Britos

Município avançou com pedido à Infraestruturas de Portugal para que os veículos pesados deixem de circular nas localidades da freguesia de Azambuja. Em causa estão queixas de ruído e de perigosidade para os restantes utilizadores das vias.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Azambuja quer proibir a circulação de veículos pesados entre as localidades de Casais de Baixo e Casais dos Britos, na freguesia de Azambuja devido ao elevado tráfego que se faz sentir e que tem sido motivo de queixas por parte da população. Nesse sentido, adiantou em reunião do executivo o presidente do município, Silvino Lúcio, a autarquia contactou a Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pelas vias onde esses veículos circulam.

De acordo com o autarca, que respondia à vereadora do Chega, Inês Louro, que quis saber em que ponto estavam as conversações, a IP não demonstrou muita receptividade "porque há um fluxo de trânsito pesado que se desvia naquela direcção". Na IP "as coisas funcionam devagar ou não funcionam", criticou o socialista, acrescentando que é tempo de ser tomada uma decisão acerca desta matéria.

Além de a circulação de veículos pesados estar constantemente a danificar as vias tem, sublinhou o autarca, provocado "incómodos para a população" ao nível do ruído e perigosidade no atravessamento das vias.

A proibição de circulação de veículos pesados nestas localidades foi, no início do ano, objecto de uma proposta do Chega que acabou por ser retirada sob o compromisso de a câmara municipal fazer essa exigência à IP.