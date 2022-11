Biblioteca Municipal de Torres Novas recebe distinção

Espaço recebeu prémio na sequência do projecto "Almonda = AL Mundo, um rio à nossa volta", constituído por actividades direcionadas às famílias e à comunidade escolar à volta do rio Almonda.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, foi distinguida com o prémio "Bibliotecas: Desenvolvimento e a Agenda 2030", na sequência do projecto "Almonda = AL Mundo, um rio à nossa volta".

Os diplomas vão ser entregues a 7 de Dezembro na Biblioteca da Universidade do Minho, em Guimarães, durante o 49.º aniversário da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação.

"Almonda = AL Mundo, um rio à nossa volta" é um projecto criado em 2021 e é constituído por actividades direcionadas às famílias e à comunidade escolar à volta do rio Almonda, abordando a sua biodiversidade, espécies que o habitam e a relação com as populações ribeirinhas.