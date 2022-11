Constrangimentos nas urgências de Santarém

As urgências do Hospital de Santarém estão a funcionar com constrangimentos devido à falta de médicos, no caso da ortopedia, e ao elevado número de afluências ao serviço na área das especialidades médicas.

As urgências do Hospital de Santarém estão a funcionar com constrangimentos devido à falta de médicos, no caso da ortopedia, e ao elevado número de afluências ao serviço na área das especialidades médicas.

O hospital solicitou ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) que feridos politraumatizados ou com fracturas expostas sejam desviados para outras unidades, mas serão atendidos em Santarém todos os outros doentes com situações de ortopedia. Esta situação mantém-se até às 16h00 desta quarta-feira.

Até à meia-noite desta terça-feira às ambulâncias com doentes de situações de especialidades médicas serão também desviados para outros hospitais. As urgências vão atender quem se dirija pelos seus próprios meios, podendo no entanto posteriormente por situações específicas serem transferidos para outras unidades.