Jovem em prisão preventiva por roubo em Rio Maior

Um jovem de 19 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido pela GNR por roubo num estabelecimento de venda de equipamentos electrónicos no concelho de Rio Maior. Após terem recebido o alerta, os militares da GNR encetaram diligências que levaram à identificação e detenção do suspeito que, empunhando uma faca, entrou no interior do estabelecimento e roubou 70 euros em dinheiro.

Durante a investigação, as autoridades apreenderam a faca utilizada para consumar o roubo bem como diversas peças de vestuário. Presente ao Tribunal de Santarém no dia 19 de Novembro, o jovem ficou sujeito à medida de coacção de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria.