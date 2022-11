Novo sistema de combate a incêndios apresentado em Mação

Quando há uma ignição, com uma gestão correcta da informação, o forRESTER permite realocar os meios nos locais correctos para combater o incêndio de uma maneira mais eficiente e rápida.

Mação recebeu o "workshop" final do projecto de investigação científica foRESTER, uma rede de sensores combinada que será integrada no sistema de apoio ao combate de incêndios florestais. Quando há uma ignição, com uma gestão correcta da informação, o forRESTER permite realocar os meios nos locais correctos para combater o incêndio de uma maneira mais eficiente e rápida.

Para António Louro, vice-presidente da Câmara Municipal de Mação, o sistema "vai reforçar as capacidades técnicas do MACFire", sistema informático pioneiro de combate aos incêndios já adoptado pela autarquia. "Vem ajudar-nos a recolher mais informação sobre o território para no momento em que precisamos dela termos a oportunidade de tomar decisões mais acertadas", vincou o autarca.

António Louro apresentou o sistema MACFire antes da participação dos investigadores do projecto: Luís Oliveira, coordenador na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova (FCT NOVA) de Lisboa, Mário Caetano, subdiretor-geral da Direcção-Geral do Território, Ana Sá, co-coordenadora e investigadora no Instituto Superior de Agronomia, e André Mora, investigador da FCT NOVA.