Rodrigo Malta morreu num acidente de viação em Angola

Rodrigo Malta, um antigo forcado de Coruche, que se encontrava a trabalhar em Angola, morreu no sábado, 19 de Novembro, num acidente de viação, estando o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português a acompanhar a situação e em contacto com a família.

Na sua página na rede social Facebook, o Grupo de Forcados Amadores de Coruche deixou a seguinte publicação: “Hoje um dos nossos partiu para aquela que é a derradeira pega da vida. O Rodrigo ´aço` honrou com a maior das valentias a nossa jaqueta materializando com sua amizade e camaradagem aquilo que é ser forcado”.

Questionado pela Lusa, o MNE português informou que, “através do Consulado-Geral de Portugal em Luanda, está a acompanhar a situação, em contacto com a família e a entidade empregadora”. O MNE indicou ainda que mostrou “disponibilidade para o apoio consular necessário, nomeadamente registo do óbito e emissão do alvará de trasladação”.