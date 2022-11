Tejo Ambiente debate os grandes desafios do futuro para o sector hídrico

A Tejo Ambiente promove dia 30 de Novembro, quarta-feira, o segundo ciclo de conferências, no qual irá abordar o tema: "Os grandes desafios do futuro para o sector" hídrico. Rui Vital, vereador da Câmara Municipal de Ourém, será o moderador do seminário, que se divide em dois painéis: "PENSAARP 2030" e "Importância de uma gestão eficiente da água e do saneamento nos municípios".

Vão estar presentes como convidados Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; Rui Godinho, presidente do Conselho Directivo da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas; Vera Eiró, presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos e Frederico Fernandes, director de Operação e Sustentabilidade da Be Water.

Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém e presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, discursará na sessão de abertura. No fecho usará da palavra José Santos, director-geral da empresa de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos, constituída por seis municípios do Médio Tejo.