Grupo comercial destrói chaminés históricas em Torres Novas e câmara embarga obra

Empresa justifica medida com o perigo real e iminente de derrocada.

O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, considera “socialmente chocante” a demolição das duas chaminés da antiga Fábrica António Alves, no âmbito das obras em curso para instalação no local de um novo supermercado Intermarché na cidade. A gerência do Intermarché de Torres Novas diz que a intenção era preservar aquele património e que a demolição aconteceu apenas em último recurso, dado o risco de derrocada “real e iminente” das chaminés. A empresa divulgou fotos em que se notam fendas na estrutura em tijolo.

Em comunicado difundido na manhã de domingo, 20 de Novembro, o presidente da Câmara de Torres Novas revelou que a demolição dessas estruturas não estava prevista no projecto e que “os serviços de urbanismo não foram receptores até esta data de qualquer projecto de demolição”, pelo que o município “irá analisar técnica e juridicamente as consequências derivadas desta inesperada e socialmente chocante demolição”.

Pedro Ferreira informou que a Câmara de Torres Novas foi confrontada no sábado, dia 19 de Novembro, com a operação de demolição das duas chaminés, “que simbolizavam historicamente a existência naquele espaço da antiga Fábrica António Alves”. O autarca refere que “as duas chaminés faziam parte do projecto da obra em curso, para instalação do novo Intermarché, pormenor que deverá ser respeitado”.

A gerência do Intermarché de Torres Novas refere que tinha intenção de preservar as chaminés, mas que o acentuado estado de degradação das mesmas precipitou a sua demolição. Menciona que as estruturas apresentavam uma incorrigível perda de verticalidade, visível a olho nu, fendas estruturais ao longo do fuste, danos na coroa e deterioração muito significativa do material que as constitui, entre outras anomalias, que acentuavam o risco de acidente. Daí que, sustentada em estudos e pareceres técnicos que irão apresentar ao município, tenha decidido pela demolição.

A empresa conclui o comunicado dizendo que, em conjunto com o município e os serviços competentes, irá estudar “uma forma adequada de preservar a memória histórica daquela que também é a nossa cidade”.