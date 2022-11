Liga dos Amigos do Hospital de Abrantes homenageou o seu fundador

Fundador e presidente Luís Filipe Fernandes foi homenageado no âmbito das comemorações do 20º aniversário da instituição

Depois das contingências da pandemia, os elementos que compõem a Liga do Amigos do Hospital de Abrantes reuniram-se para cantar os parabéns à Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) formada a 27 de Dezembro de 2001. A comemoração das duas décadas de existência também serviu para homenagear o médico e cirurgião Luís Filipe Fernandes, que presidiu à comissão instaladora do novo Hospital de Abrantes e ao seu conselho de administração durante 16 anos, até se aposentar em 2001.

Para Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, o ainda presidente da Liga dos Amigos “é a pessoa perfeita para identificar a comunidade de Abrantes, um homem de grande sensibilidade, de saber, de inteligência e competência”. “Tenho uma grande estima por si e sinto-me orgulhoso de ser abrantino quando estou perto de si”, elogiou o autarca dirigindo-se a Luís Filipe Fernandes, que nasceu em Abrantes em Outubro de 1936, na freguesia de São Vicente.

“Quero deixar aqui um sinal e um estímulo sobretudo aos voluntários da Liga dos Amigos para continuarem a fazer aquilo que fazem, e que às vezes parece que ninguém vê”, disse Valamatos, vincando que “é muito importante dar a mão quando alguém está mais aflito. O Hospital de Abrantes precisa disto”, vincou.

Após a sessão da biblioteca foram descerradas, numa das alas perto da entrada principal do Hospital de Abrantes, placas de homenagem ao fundador, ao enfermeiro José Bragança Ferreira, à enfermeira Isabel Alberty e a Maria Ramiro Godinho, estas duas últimas a título póstumo.