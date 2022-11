Projecto PISTA Digital vai ajudar a caracterizar quem visita a região

A Plataforma PISTA Digital - Sistema Inteligente do Turismo Sustentável do Alentejo e Ribatejo foi apresentado na sexta-feira, 11 de Novembro, no salão nobre dos Paços do Concelho de Santarém. O projecto é apresentado como o primeiro observatório europeu de sustentabilidade na área do Turismo. Monitoriza uma série de indicadores a várias escalas do turismo no território e o seu impacto no mesmo, sistematizando e disponibilizando a informação.

A apresentação do PISTA foi feita por Jaime Serra, investigador da Universidade de Évora e responsável pelo projecto. A Plataforma PISTA vai ser disponibilizada, inicialmente, aos postos de turismo, aos monumentos e aos agentes turísticos. O objectivo é caracterizar os turistas que visitam cada concelho e a região, partilhar a informação e ajudar nos processos de decisão.

Durante a sessão, João Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, destacou a importância de Santarém aderir a este projecto que “vai permitir que os técnicos de turismo e os agentes turísticos obtenham dados estatísticos, conhecimento sobre os turistas, avaliação dos riscos, custos, impacto e limites da sua actividade, para além de identificarem as oportunidades de inovação e melhores soluções para a utilização dos recursos, consoante o perfil do turista que escolhe Santarém para visitar”.

O PISTA permite recolher informação sobre o visitante, como a faixa etária, género e nacionalidade, bem como, caso haja disponibilidade do turista, colocar questões sobre o nível de escolaridade, como obteve conhecimento do concelho e se é a primeira vez que o visita, para além do número de noites de pernoita, qual o motivo da visita e que tipo de informação solicita no posto de turismo.