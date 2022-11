Santarém vai criar Regulamento de Gestão do Arvoredo

A Câmara de Santarém aprovou a abertura do procedimento para elaboração do Regulamento de Gestão do Arvoredo. A proposta foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo. O vereador Nuno Russo referiu que esse documento é obrigatório por lei. A sua execução conta com o apoio técnico da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, já que a base do regulamento é transversal aos vários municípios, recebendo depois adaptações em cada concelho tendo em conta a realidade local.