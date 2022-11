Silvex diz que barulho de que moradores se queixam não tem origem na fábrica

A Silvex, empresa de produção de artigos em plástico situada em Benavente, nega estar a emitir ruído acima do legalmente previsto e diz que o barulho de que moradores da vizinhança se queixam não está relacionado com a laboração da fábrica. Em resposta a questões colocadas por O MIRANTE, depois de um morador ter ido a uma reunião do executivo da Câmara de Benavente queixar-se do ruído, a Silvex refere que logo após a primeira reclamação “mandou executar um estudo por uma empresa independente e especialista em ruído, tendo-se constatado que “o ruído estava dentro dos valores estabelecidos por lei”, quer para o período diurno quer nocturno.

Além disso, a empresa garante só ter conhecimento de queixas por parte de um vizinho, Joaquim Duarte, que reside naquele endereço desde 2012, sendo que “nessa altura a Silvex já era constituída por seis edifícios e não um como próprio indica”.

Assegurando que “sempre tentou manter com a sua vizinhança o melhor relacionamento”, a Silvex sublinha que “tem investido e continuará a investir, sempre que for considerado necessário, dezenas de milhares de euros para minimizar o impacto da sua operação, no sentido de assegurar o melhor bem estar de toda a vizinhança, mesmo estando dentro do definido legalmente”. Exemplo disso, acrescenta, foram instalados silenciadores acústicos nas condutas de ar e mantas acústicas.