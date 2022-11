Câmara de Salvaterra de Magos requalifica edifício para acolher Serviços de Acção Social

A Câmara de Salvaterra de Magos está a proceder à requalificação do edifício do antigo posto da GNR de Salvaterra de Magos, propriedade do município, para albergar os serviços municipais. O objectivo é que os serviços de atendimento e acompanhamento social, RSI, apoio aos Migrantes, Gabinete Sénior, atendimento da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), espaço de Inclusão – Projecto Inclusivamente e Loja Social passem a funcionar no edifício. No mesmo local vai funcionar no rés-do-chão o arquivo municipal. A câmara municipal pretende melhorar o acolhimento e a prestação dos serviços aos munícipes, centralizando num único espaço o atendimento da área social.