Mulher resgatada do interior de um poço em Coruche

Uma mulher de 63 anos foi resgatada com vida de um poço, no dia 22 de Novembro, no concelho de Coruche. Segundo informação da GNR, na sequência de um alerta a informar que a mulher tinha caído dentro de um poço, os militares da GNR e elementos da Equipa de Protecção Florestal acorreram ao local e constataram que a vítima estava no fundo do poço evidenciando desgaste físico e dificuldade em manter-se consciente.

“Com o auxílio de uma corda, um dos militares desceu no poço até à vítima, onde prestou auxílio imobilizando-a, de acordo com as instruções técnicas da Médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), até à chegada da equipa de resgate dos Bombeiros Municipais de Coruche. A vítima foi resgatada e transportada para uma unidade hospitalar para acompanhamento do seu estado de saúde”, informa a GNR em comunicado.

Participaram na operação elementos do Posto da GNR de Coruche e da Equipa de Protecção Florestal do Núcleo de Protecção Ambiental de Coruche, com o apoio dos Bombeiros Municipais de Coruche e equipa VMER de Vila Franca de Xira.