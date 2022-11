Obras no hospital de Abrantes não avançam por falta de uma assinatura

A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo considera “lamentável” que as obras de requalificação da Urgência do Hospital de Abrantes não avancem apenas por falta de uma assinatura.

“É lamentável que centenas de milhares de pessoas de toda a região do Médio Tejo sejam prejudicadas por uma evidente má gestão de prioridades e pouca eficácia na ultrapassagem das teias burocráticas dos ministérios”, afirma Manuel Soares, porta-voz da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, à Lusa.

Segundo o dirigente, as obras na Urgência do Hospital de Abrantes, uma das três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, têm projecto, financiamento, concurso feito e empresa escolhida para fazer a obra, mas está a faltar a assinatura de um membro do Governo numa portaria de extensão para que se concretize a adjudicação e o consequente início das obras.

