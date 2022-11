Camião tombou e condutor ficou com ferimentos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Acidente de trabalho nas obras do Mercadona em Almeirim

O motorista de um camião de transporte de terras virou-se na manhã desta sexta-feira nas obras de construção da base logística do Mercadona, em Almeirim. O motorista, que sofreu pelo menos uma fractura numa perna, esteve alguns minutos inconsciente e foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. O acidente está a ser investigado pela Autoridade para as Condições do Trabalho