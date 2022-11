Águas de Santarém distinguida pela qualidade exemplar da água

A empresa municipal Águas de Santarém foi galardoada, pelo segundo ano consecutivo, com o Selo da Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano. Este selo reconhece a qualidade da água fornecida aos munícipes do concelho e a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores.

Recorde-se que os Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos 2022 (vertente águas) são uma iniciativa da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), organizada em parceria com o Jornal Água & Ambiente, que visam distinguir, anualmente, as entidades gestoras que se destacaram pelo seu bom desempenho no cumprimento de todos os requisitos legais de controlo da qualidade da água e também na apresentação de resultados das análises sem desvios aos elevados padrões de qualidade.

A Águas de Santarém explica em comunicado que a atribuição deste prémio, de âmbito nacional, conta com a colaboração de um júri composto por entidades representativas do sector. Entre as mais de 120 entidades distinguidas, a Águas de Santarém foi galardoada na categoria “Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”, referente ao exercício do ano 2022, que vê, assim, “reconhecido o trabalho e empenho de uma equipa competente e dedicada, distinção que muito nos orgulha a todos”, refere o conselho de administração da Águas de Santarém.