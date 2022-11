Assegurado financiamento para concluir residência de estudantes em Rio Maior

O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para 2023 contempla uma verba de 1,5 milhões de euros destinada à conclusão da residência de estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, afirma uma nota do PS. Em comunicado, a distrital socialista afirma que a inclusão da verba, proposta pelo Grupo Parlamentar do partido, foi aprovada no dia 23 de Novembro, permitindo a conclusão da obra em 2023 e a disponibilização de “mais de 100 camas”.

A obra foi iniciada após a sua inclusão do Orçamento do Estado para 2021, mas faltavam 1,5 milhões de euros para a sua conclusão, afirma-se no comunicado, onde se salienta a importância do equipamento, tendo em conta que 78% dos cerca de 1.100 alunos da Escola Superior de Desporto de Rio Maior são deslocados.