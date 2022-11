Chorus Auris completa meio século em Ourém

O Auditório Cultural dos Paços do Concelho de Ourém recebeu a exposição que assinala os 50 anos de história do Chorus Auris da Academia de Música Banda de Ourém (AMBO). A mostra conta a história do coro e começa com “O princípio dos princípios”, que remonta a Junho de 1972.

Isabel Costa, vice-presidente da autarquia, felicitou, no dia da inauguração, o Chorus Auris pelos longos 50 anos de vida, elogiando a AMBO pela iniciativa da exposição que “faz justa homenagem aos fundadores e aos que deram continuidade ao grupo”.

Seguiu-se uma emotiva evocação, por Carlos Ascenso André, com grande impacto na plateia que se levantou para aplaudir. Embora não tenha cantado, Carlos André falou a duas vozes, a de antigo coralista do Chorus Auris e a de espectador atento à “vitalidade de um grupo que muito deu e continua a dar à cultura Oureense”.