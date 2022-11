“É inconcebível que o Poder Central demore meses a ressarcir corporações de bombeiros”

O presidente da Câmara Municipal de Ourém diz que é solidário com as dificuldades a que as corporações de bombeiros estão sujeitas, por força dos atrasos na hora de serem ressarcidas das despesas realizadas durante o combate aos incêndios. Luís Albuquerque afirma que é “inconcebível que o Poder Central demore quatro, cinco, seis meses a ressarcir as corporações”. “Não faz sentido que assim seja. Sobretudo porque os pequenos fornecedores, a quem as corporações recorrem a nível local, não conseguem esperar tanto tempo sem receber”, sublinhou.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.