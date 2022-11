População manifesta-se em Casais da Igreja contra falta de médicos

Mais de uma centena de pessoas juntou-se em Casais de Igreja, na quinta-feira, 24 de Novembro, para mais uma vez manifestar o seu descontentamento pela falta de médicos de família nas extensões de saúde de Assentis, Casais de Igreja, Fungalvaz, na freguesia de Assentis, concelho de Torres Novas.

Um representante da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo deixou informações aos populares sobre as diligências que têm vindo a ser desenvolvidas, garantindo que esse movimento vai continuar a lutar, juntamente com as populações e outras entidades, até que sejam repostos os serviços médicos na freguesia.