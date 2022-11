Toucinhos tem um novo jardim ao dispor da comunidade

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook





O Jardim das Oliveiras, em Toucinhos, um espaço histórico da freguesia de Alburitel, renasceu de cara lavada, depois de vários à espera de intervenção capaz de devolver o seu cariz de serviço público. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, felicitou o executivo da junta pela conclusão da obra, sublinhando que “Toucinhos merecia que o espaço fosse reaproveitado e recolocado ao dispor da comunidade”

Aempreitada renovou radicalmente o espaço anterior e, não sendo possível recuperar e manter o edifício da antiga escola, optou-se pelo aproveitamento total da zona em questão, dotando-a de equipamentos sociais, culturais e desportivos, nomeadamente um parque infantil, um campo de petanca, um minicampo de basquetebol e um anfiteatro, entre outros.

A oliveira voltou a ser a árvore de referência de um espaço igualmente engalanado pelas pinheiras que ali se mantém intactas. Promovida pela Junta de Freguesia de Alburitel, a requalificação do Jardim das Oliveiras foi adjudicada pelo valor de 147 mil euros, sendo que o município atribuiu uma verba de 124 mil euros, correspondente a 80% do valor total previsto no investimento.