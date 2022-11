Lezíria quer criar empresa de transportes

A criação da empresa intermunicipal de transportes públicos rodoviários da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo é para avançar a todo o gás e os municípios já estão a inscrever em orçamento municipal as verbas necessárias para subscrever o capital social. É o caso da Câmara de Benavente que vai apreciar em reunião do executivo uma proposta para a inscrição em orçamento de um montante de 200 mil euros para que a empresa possa ser criada.

“As medidas que estão tomadas é de efectivamente se avançar com a implementação da empresa, o que deverá acontecer durante o próximo ano”, afirmou o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, após o final da reunião pública camarária, realizada a 7 de Novembro. Os montantes que cada município terá que investir, acrescentou, diferem e são calculados consoante a expressão do seu território e população.

O autarca da CDU adiantou ainda que a nova empresa intermunicipal, além dos circuitos da rede primária de transportes e de circuitos urbanos, “terá obrigatoriamente de ter também em funcionamento o transporte a pedido”, que visa proporcionar transporte público em zonas de baixa densidade populacional onde as necessidades de mobilidade não estão satisfeitas e numa lógica de inclusão social.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), recorde-se, anunciou no início de Outubro que estava a estudar a possibilidade de criar uma empresa de transportes públicos rodoviários para operar nos 11 concelhos que abrange. O projecto estava nessa altura em fase técnica, envolvendo a definição das linhas e a sua complementaridade com outras soluções, como o transporte a pedido com recurso a táxis. Com esta medida a CIMLT tem como objectivo assumir-se como operadora ao invés de concessionar o servirço de transportes públicos rodoviários a empresas privadas.