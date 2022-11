partilhe no Facebook

Projecto previne e combate doença mental junto de 70 idosos em Ferreira do Zêzere

Setenta idosos institucionalizados que apresentam risco de depressão e início de demência estão abrangidos pelo projecto “Zêzere +”, que disponibilizará uma equipa multidisciplinar que irá trabalhar em dez instituições do concelho de Ferreira do Zêzere.

Financiado pelo programa "Portugal Inovação Social" e pelo município de Ferreira do Zêzere, o projecto, coordenado pela Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias, “pretende fazer face a um problema de Saúde agravado pela pandemia de Covid-19, no que diz respeito à prevenção e combate à doença mental, nomeadamente depressão e demência nos idosos institucionalizados no concelho”, segundo uma nota da autarquia.

A equipa, que integra uma técnica de serviço social e uma psicóloga clínica, funcionará nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia do concelho, abrangendo dez idosos de cada instituição, salientando o município que a pandemia tornou “mais evidente” aquilo que “já era uma realidade” entre a população mais idosa. O projecto prevê acções de intervenção psicossocial de socioterapia, terapia de resolução de problemas, musicoterapia, sessões de relaxamento e sessões de yoga, com uma sessão semanal em cada instituição.