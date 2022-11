Ruas de Tomar enfeitam-se para dar magia ao Natal

A magia d’O Centro Mágico do Natal vai chegar às ruas da cidade de Tomar a 1 de Dezembro e dura até 24, sendo o seu ponto central na Praça da República, junto aos Paços do Concelho. O Carrossel Parisiense e as viagens no Comboio de Natal são algumas das atracções que prometem deslumbrar as famílias, mas também há a Casa do Pai Natal, a Árvore de Natal, decorada com vários traços tradicionais, o Atelier dos Duendes, que vai proporcionar diversas actividades para os mais novos, entre outras.

“Este era o regresso que tanto aguardávamos. Queremos que as pessoas possam voltar a desfrutar do verdadeiro espírito natalício em família. Como estamos em plena crise energética, tivemos em consideração algumas medidas de contenção e poupança, mas sem nunca colocarmos em causa o brilho e a luz do Natal num evento desta magnitude”, afirma Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar.

Para a autarquia o evento é também uma oportunidade para replicar de algum modo as campanhas que durante a pandemia dinamizaram o comércio local.

O evento decorre de terça a quinta, das 14 às 19 horas, às sextas das 14 às 20 horas, aos sábados e feriados das 11 às 20 horas, e aos domingos e véspera de Natal entre as 11 e as 17 horas.