Hospital da Bonecada ajuda a perder o medo de ir ao médico

Uma aventura de experiências novas que ajudam a perder o medo dos médicos e a importância de aprender a cuidar da saúde e do ambiente.

Ir ao médico dá saúde e faz crescer. Este é um dos lemas do Hospital da Bonecada, um projecto que proporcionou experiências novas e ajudou a perder o medo de ir ao médico às crianças que participaram na iniciativa no último fim-de-semana, no Parque Multiusos de Vila Franca de Xira. Centenas de crianças acompanhadas de bonecos participaram num check-up completo de saúde. Dirigido a crianças dos três aos dez anos todos puderam simular o percurso de atendimento de um hospital de verdade. A recepção, triagem, gabinete médico, dentista, primeiros cuidados a recém-nascidos, enfermaria, sala da visão, nutrição, sentimentos ou o bloco operatório foram algumas das diferentes paragens onde os bonecos foram tratados para as mais diferentes maleitas.

Inês Ribeiro, uma das voluntárias na acção, explica que os principais objectivos da iniciativa passam por tirar dos mais novos o medo dos médicos e dos hospitais. “Ir ao médico não é uma experiência má. Aqui as crianças trazem os seus amiguinhos e em conjunto tratamos deles. É também uma forma de começarem a conhecer o seu corpo”, afirma. Matilde Borges, outra das voluntárias da sala, juntamente com as colegas, dedicou-se a explicar de forma simples e divertida a importância de terem uma alimentação variada e equilibrada.

Os brinquedos de Daniel e Leonor precisaram de uma consulta de urgência por terem ambos os braços partidos, resultado de muitas aventuras. Sílvia Silva, mãe de Daniel, afirma que o filho está a divertir-se e a aproveitar para perceber que não é preciso ter medo dos médicos. Já os irmãos Teresa e Afonso percorreram as diferentes paragens a um ritmo acelerado. Para a mãe, Nádia Cardoso, iniciativas como estas são importantes pois não só tiram as crianças de casa como proporcionam diversão e conhecimento ao mesmo tempo. “Os meus filhos estão a adorar. É importante para verem como as coisas são feitas e que não é preciso ter medo dos médicos”, contam.

O evento foi organizado pelo município de VFX resultando de um projecto da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa em parceria com o hospital da cidade e o Agrupamento dos Centros de Saúde do Estuário do Tejo.