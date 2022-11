Solidariedade para ajudar bebé com doença rara e incurável

Receitas de um espectáculo musical de solidariedade marcado para 3 de Dezembro revertem para ajudar a família do bebé a pagar equipamentos e terapias necessárias.

Francisco Gil é um bebé de nove meses que nasceu com uma doença muito rara e grave, sem cura, denominada lisencefalia e microcefalia. A criança, natural de Almeirim, não se consegue sentar e ter autonomia na coluna e pescoço necessitando de inúmeras terapias, das quais se destacam: terapia ocupacional, terapia da fala e fisioterapia. Precisa também de alguns equipamentos, como uma cadeira adaptada para o automóvel, uma cadeira adaptada para estar sentado em casa e um colete (plano duro) para manter o tronco direito. Estes equipamentos têm um custo aproximado de 10 mil euros e são muito importantes para melhorar a sua condição física e dar-lhe uma melhor qualidade de vida.

Para ajudar o Francisco vai realizar-se um espectáculo musical no dia 3 de Dezembro, sábado, no Convento de São Francisco, em Santarém. Nuno Barroso, David Antunes, Emanuel Moura, Valter Fernandes e Lights Out Klater são os artistas que vão animar a tarde. Todas as receitas angariadas revertem para ajudar a família do Francisco a comprar os equipamentos necessários e a pagar as terapias. O evento está a ser organizado pelo APC – Amigos do Passeio Clássico – das Fontainhas, em Santarém, em conjunto com o Centro Cultural Recreativo Grainho e Fontainhas. Conta também com o apoio da Câmara de Santarém e da União de Freguesias da Cidade de Santarém.

Actualmente, está a decorrer um leilão online na página de Facebook dos Amigos do Passeio Clássico de um bola autografada pelas jogadoras da selecção nacional feminina de futsal. Também o clube Futalmeirim está a sortear, através de rifas, uma camisola oficial do Sporting Clube de Portugal, autografada pelos jogadores da equipa principal de futsal dos leões. Quem quiser ajudar o Francisco pode fazê-lo através do Iban: PT 5000 4587 5240 3578 2501 294.