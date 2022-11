Ourém debateu sobre violência doméstica em crianças

O segundo dia do Fórum Social de Ourém abordou dois grandes temas: a lei tutelar educativa e intervenção com crianças vítimas de violência doméstica e o acolhimento e integração da população migrante e refugiada.

O Fórum Social de Ourém realizou-se ao longo de dois dias e levou para cima da mesa temas estruturantes que fazem parte da actualidade. António Castanho, psicólogo e psicoterapeuta, abordou a problemática da intervenção com crianças e jovens vítimas de violência doméstica, da qual fazem parte as consequências das experiências traumáticas na infância. A sua intervenção incluiu um conjunto de subtemas que interferem com a expectativa de vida de uma criança, das quais se destacam a degradação da saúde mental, a regulação dos estados afectivos, comportamentos inibitórios, disruptivos e dissociações.

A sessão de abertura foi lançada por Otília Freire, presidente da CPCJ de Ourém. A dirigente abordou os temas dos direitos das crianças e a evolução histórica do conceito, que em Portugal teve a sua primeira expressão em 1911.

