Secretária do União do Entroncamento morre vítima de doença súbita

Ana Rita Silva, secretária da direcção do União Entroncamento, faleceu no domingo, 27 de Novembro, vítima de doença súbita. Grávida de uma menina, com 37 semanas de gestação, Ana Rita Silva vivia em Vila Nova da Barquinha e trabalhava na empresa Recheio Cash & Carry. Era casada e deixa dois filhos menores.

O União Futebol Entroncamento publicou nas redes sociais uma mensagem de pesar. "Unionista desde sempre, sócia do clube há 40 anos e mãe de um atleta do clube, será recordada por todos pelo seu sorriso, a sua amizade e por estar sempre disponível para ajudar", lê-se na nota do clube.