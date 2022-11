Encontro de antigos alunos do Colégio Nun'Álvares em Tomar

Os antigos alunos do Colégio Nun'Álvares reúnem-se na quinta-feira, 1 de Dezembro, em Tomar, num encontro que assinala os 91 anos da fundação da instituição. Pela manhã será feita uma homenagem ao fundador, Raul Lopes, junto à sua estátua, seguindo-se a visita ao edifício do antigo colégio masculino. O almoço-convívio decorre na Quinta da Gracinda em Valdonas.

Fundado em 1932 na cidade de Tomar, foi um dos mais prestigiados e frequentados estabelecimentos de ensino particular de Portugal à época. O estabelecimento de ensino privado era composto por dois colégios: o masculino e o feminino.

No antigo edifício da secção masculina funciona hoje a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos D. Nuno Álvares Pereira.