Há cada vez mais rapazes vítimas de violência no namoro a pedir ajuda

Estão a aumentar o número de homens, jovens e adultos, que procuram ajuda na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) de Santarém por estarem a ser vítimas de violência no namoro.

A novidade foi deixada por Marta Godinho, técnica da APAV de Santarém, durante uma palestra realizada no dia 25 de Novembro no cine-teatro de Benavente para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. O aumento de homens a procurar ajuda é positivo por um lado mas ao mesmo tempo negativo pois revela que a violência continua a persistir nas sociedades. “Quem nos procura mais são as vítimas do sexo feminino, mas começamos a ter cada vez mais homens e rapazes a chegarem-se à frente e a procurar ajuda. Não sei se é por haver uma mudança de mentalidades, mas ainda bem que assim é porque conseguimos também ajudar os homens e rapazes que precisam”, explica a O MIRANTE.



