Há mais açúcar escondido na comida do que pensamos

Da próxima vez que comer fruta desidratada pensando que está a fazer uma opção saudável pense novamente e, acima de tudo, tenha atenção ao rótulo. Ainda que algumas marcas prometam não ter adição de açúcar, a verdade é que por cada pacote desta fruta “despida” da polpa e da água estão quase 50 gramas de açúcar por pouco mais de 80 gramas de fruta.

Este foi um dos exemplos de alimentos que consumimos diariamente sem pensar na quantidade de açúcar que contêm e que as técnicas do Centro Comunitário de Povos mostraram às crianças e jovens integrados no projecto “Poder Escolher”. Numa demonstração prática onde todos puderam participar, as crianças ficaram a saber que muitos alimentos estão carregados de açúcar, como o leite com chocolate, frutos secos, donuts, batatas fritas e, sobretudo, refrigerantes e sumos. Numa lata de um popular refrigerante quase metade do conteúdo é açúcar.

A iniciativa, inserida nas comemorações do Dia Mundial da Diabetes, teve como objectivo o incentivo para a prática de uma alimentação saudável e equilibrada, com vista à prevenção dos diabetes. “Juntos descobrimos o peso do açúcar escondido nos alimentos e o impacto que tem na nossa saúde. Queremos consciencializá-los e ajudar a prevenir a diabetes. Por isso trouxemos uma balança e recorremos à tabela nutricional dos diferentes produtos alimentares, para que pudessem pesar a quantidade de açúcar contida nesses alimentos”, esclarece Joana Santos, psicóloga clínica que foi uma das técnicas responsáveis pelo projecto.

Joana Santos, Celina Santos, Diana Ferreira e Rita Pereira são as técnicas que compõem a equipa do projecto “Poder Escolher” no Centro Comunitário de Povos. Um trabalho desafiante mas cheio de dedicação e de paixão por ajudar a encaminhar as crianças e jovens que mais precisam. É um projecto local dirigido a crianças e jovens do bairro do Programa Especial de Realojamento de Povos em Vila Franca de Xira e alunos do Agrupamento de Escolas Alves Redol.