PSP apreende 17 armas de fogo no distrito de Santarém

O Comando Distrital de Santarém da PSP realizou várias acções de fiscalização no distrito de Santarém, junto de detentores de armas de fogo, no âmbito da operação de âmbito nacional denominada “Armas em Segurança”, tendo registado várias infracções que levaram à apreensão de 17 armas de fogo de várias calibres e classe e ao levantamento de diversos autos de contraordenação.

A fiscalização do Núcleo de Armas e Explosivos, em colaboração com uma Equipa do Departamento de Armas e Explosivos, visou verificar as condições de guarda das armas de fogo nos locais onde estão autorizadas a permanecer. A operação decorreu na semana de 21 a 25 de Novembro.