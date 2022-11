Voluntários recuperam casa-mãe do Centro Paroquial de Pedrógão

IPSS do concelho de Torres Novas dispõe agora de uma universidade para a terceira idade. Direcção quer voltar ao ritmo que a instituição tinha antes da pandemia. Grupo Impresa, responsável pela obra, destaca a sua contribuição para as causas sociais.

A casa-mãe do Centro de Assistência Paroquial de Pedrógão, no concelho de Torres Novas, transformou-se numa universidade para a terceira idade, um projecto desenvolvido pela SIC Esperança, pertencente ao Grupo Impresa. Durante três dias, os colaboradores da SIC Esperança renovaram grande parte do espaço, fechado desde 2011. Uma missão que envolveu toda a comunidade e que foi projectada pela decoradora de interiores Beatriz Leones.

Francisco Pinto Balsemão, “Chairman” do grupo Impresa, marcou presença na inauguração e mostrou-se orgulhoso com a conquista; "é uma excelente prova de que a família SIC continua unida, que empresas como a Impresa podem e devem ter uma contribuição social para além dos seus objectivos primários", sublinhou.

Mercedes Balsemão, presidente da SIC Esperança, destacou “o esforço muito grande" por parte dos 150 voluntários envolvidos. Para além da universidade para a terceira idade, a aldeia do concelho de Torres Novas passa a contar com ginásio e sala de convívio.

Centro quer recuperar ritmo

O MIRANTE esteve presente no dia da abertura da nova valência do Centro. Fundado a 19 de Março de 1950, o Centro de Assistência Paroquial de Pedrógão teve como o seu primeiro grande impulsionador o padre Abilio Vieira. Chegou à aldeia em 1949 e constatou como era difícil a vida de tantas famílias, muitas delas com muitos filhos, sem o apoio e presença do pai, porque muitos homens iam trabalhar para Lisboa na construção civil. Os que ficavam viviam da agricultura e nem sempre garantiam a satisfação das necessidades mais vitais. "Pedrógão era uma aldeia pobre, havia aqui muita fome", conta a O MIRANTE Manuel Vicente, vice-presidente da direcção da instituição.



Artigo desenvolvido numa próxima edição impressa de O MIRANTE.