Distinção pretende evidenciar as entidades gestoras que em 2021 se destacaram pelo seu desempenho nos serviços prestados.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Abrantes com selo de qualidade de água para consumo humano

Os Serviços Municipalizados de Abrantes (SMA) foram distinguidos pela terceira vez na categoria "Selos de Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano 2021".

A cerimónia solene de atribuição dos prémios e selos teve lugar no dia 22 de Novembro em Lisboa, na 17.ª Expo Conferência da Água, reunindo entidades gestoras que prestam serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas.

Os prémios e selos dos serviços de águas e resíduos são uma iniciativa da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), em parceria com o jornal Água & Ambiente. Pretendem evidenciar as entidades gestoras que em 2021 se destacaram pelo seu desempenho. Têm também o objectivo de estimular a melhoria contínua dos serviços prestados.