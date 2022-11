Conservatória de Almeirim está fechada. Pedro Ribeiro diz que serviços públicos são uma vergonha

Para o presidente da câmara os serviços da administração pública com estas circunstâncias “não estão para servir as pessoas, mas sim as suas conveniências”.

O Presidente da Câmara de Almeirim considera que os serviços públicos são uma vergonha e diz que é uma falta de respeito a Conservatória dos Registos da cidade ter fechado três dias, desde segunda-feira, alegadamente para obras, sem avisar ninguém nem encontrar uma alternativa. Pedro Ribeiro conta a situação de um munícipe que pediu um passaporte com urgência na sexta-feira e que precisa de viajar esta quinta-feira. Quando foi para levantar o documento os serviços estavam fechados e teve que ir a Lisboa tirar outro passaporte.

O autarca diz que não percebe porque é que os serviços não avisaram a câmara, não tentaram encontrar uma alternativa para atender os casos urgentes e continuem a funcionar numa lógica que prejudica os utentes. Pedro Ribeiro diz que a conservatória ainda funciona por marcação como no tempo da pandemia, o que é inadmissível e prejudica os cidadãos. A indignação do presidente da câmara leva-o a dizer que os serviços da administração pública com estas circunstâncias “não está para servir as pessoas, mas sim as suas conveniências”.

“Há limites para a falta de empatia para com as pessoas, para a falta de programação, para a falta de respeito. É inadmissível, inconcebível que um serviço público desta natureza encerre três dias e ninguém saiba”, reforça o autarca. Pedro Ribeiro exorta mesmo as pessoas prejudicadas com a situação e que tiveram mais gastos que apresentem as despesas aos responsáveis do serviço.

Pedro Ribeiro sublinha ainda que “gente com o mínimo de sentido de serviço público” teria pedido à câmara ou a outra entidade um local para tratar dos assuntos urgentes. Ou então passavam o serviço para outro concelho vizinho. “O encerrar porque sim é algo que não admito e com o qual não me conformarei nunca”, conclui