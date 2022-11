Desarborização e falta de água foram tema em palestra sobre biodiversidade em Tomar

“Que país é que estamos a deixar às novas gerações? Eu tenho vergonha.” Foi desta forma que o biólogo Jorge Paiva, professor na Universidade de Coimbra, iniciou a sua palestra sobre biodiversidade, organizada pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar.

O tema central da palestra foi “Portugal dendrodescoberto e a perda de biodiversidade e água”, sendo “dendro” um prefixo derivado do grego com o significado de árvore. Para Jorge Paiva, como já não existem serviços florestais, “não há capacidade de rearborizar as áreas montanhosas ardidas, vindo a chuva e a erosão”. “Estamos a ficar sem solo arável e sem capacidade de retenção de água”, alertou o professor.

O especialista sublinhou que grande parte das montanhas portuguesas são já um extenso deserto rochoso. “Éramos um país florestal, mas estamo-nos a transformar num Portugal dendrodescoberto, sem água e com enorme perda de biodiversidade”, vincou.

Jorge Paiva diz que lutou toda a vida para consciencializar a população mais jovem do descalabro ambiental. “Lutei por isso, mas não resultou nada. Fiz mais de 2500 palestras em escolas, mas sinto que não valeu a pena”, desabafou.

O ano passado, Jorge Paiva alertou para as consequências dos seres humanos estarem a destruir as florestas, o maior ecossistema terrestre, tendo apresentado um conjunto de imagens explicativas da origem de várias espécies de animais e plantas e de como os seres humanos estão a contribuir para a sua extinção, destruindo reservas naturais.